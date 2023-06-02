Пашинян: Армения – не союзник России в войне с Украиной

Армения не является союзником России в войне с Украиной. Об этом в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наше восприятие от этой войны, от этого конфликта – тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", –цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

По его словам, на Западе "больше" замечают, что Армения – союзник России, при этом в Москве видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

Получается, что Армения ничей союзник в этой ситуации, а значит она уязвима, отметил Пашинян. При этом, по словам главы армянского правительства, чем сложнее ситуация, тем меньше поле для маневрирования. "Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много собственных проблем, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", – заявил премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян говорил, что Армения "не может себе позволить" попасть под санкции Запада за поддержку Москвы, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и "глубокие экономические и стратегические отношения" с Россией.

В мае Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решение об участии в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: "Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами". В ответ Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению.

Ранее Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в частности, утверждая, что организация не заняла достаточно чёткую позицию в конфликте Армении с Азербайджаном. При этом прямо о том, что Ереван намерен выйти из организации, он не говорил.

Премьер-министр Армении был одним из семи лидеров стран СНГ, присутствовавших на параде по случаю Дня победы в Москве 9 мая.