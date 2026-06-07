Пашинян: ЕС откроет рынок для армянской продукции без пошлин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рынок Евросоюза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин.

"То есть в рамках свободного таможенного режима", – подчеркнул армянский премьер.

По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро.

Средства, по словам премьера, предназначены для поддержки производителей на фоне проблем с экспортом в Россию сельскохозяйственной и другой продукции.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне экономических трудностей.

Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы заметно ухудшились. Россия обвиняет правительство Никола Пашиняна в прозападном курсе, а Армения активизировала контакты с ЕС. Российские власти ввели ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, овощи, фрукты и рыбу.

6 июня первая партия из примерно пяти с половиной тысяч роз различных сортов была экспортирована из Армении в Латвию.

Ранее Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан выступили за проведение в Армении референдума, на котором гражданам предложили бы выбрать между дальнейшим участием в Евроазиатском экономическом союзе (ЕАЭС) и курсом на вступление в Евросоюз. Пашинян заявил, что референдум о вступлении страны в Евросоюз может состояться только после официальной подачи заявки Еревана на членство в ЕС.



