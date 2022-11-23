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Пашинян отказался подписывать документы на саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайдажана вывода войск с занятой ими части территории Армении, иное "может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств".

Власти Армении утверждают, что в результате вооружённых столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

Белорусский руководитель Адександр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но "мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них". Присутствовавший на заседании президент России Владимир Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речи не идёт.

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