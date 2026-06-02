Пашинян пообещал поддержку компаниям, пострадавшим из-за мер РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал поддержать местные компании, пострадавшие из-за введённых в последнее время Россией ограничений. Об этом он сказал время встречи с жителями поселка Лчашен Гегаркуникской области. Его слова приводит Armenpress.

"Правительство уже решило, что во всех случаях, когда возникают несправедливые препятствия для экспорта, мы будем реализовывать программы поддержки, мы будем реализовывать программы субсидирования этих товаров, чтобы в нашей экономике не было пострадавших", – сказал он, уточнив, что речь идет о случаях, когда препятствия не связаны с качеством продукции.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. Перед выборами и после заявлений о сближении Еревана с ЕС российские власти оказывают политическое и экономическое давление на армянские власти. В частности, был введён запрет на ввоз в Россию цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, введены также ограничения на импорт рыбы и рыбопродукции из Армении, а также алкогольной продукции.

Премьер-министр Армении заявил о готовности правительства компенсировать убытки компаний и найти новые рынки сбыта на фоне ограничений, которые вводит Россия. "Перец портится, розы портятся, правительство за это заплатит, но в результате всего этого производство перца в Армении вырастет, и экспорт тоже вырастет", – сказал он, отметив, что власти страны уже работают над освоением новых экспортных рынков. По его словам, несколько бизнес-делегаций выехали для проведения переговоров и уже "есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей".

Российские официальные лица резко критикуют правительство Никола Пашиняна, заявляя, что оно стремится "усидеть на двух стульях", сохраняя преференции членства в Евразийском экономическом союзе и одновременно стремясь к вступлению в Евросоюз. Москва пригрозила Армении пересмотром параметров контракта на поставки газа. Россия требует от Армении как можно скорее провести референдум о том, в каком объединении намерена находиться страна - ЕС или ЕАЭС. Пашинян не исключил проведения такого референдума, но подчеркнул, что сейчас для него не время, страна остаётся частью ЕАЭС.