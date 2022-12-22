Пашинян: Россия фактически не выполняет обязательства

Глава правительства Армении Никол Пашинян подверг критике российских военнослужащих, размещённых в Нагорном Карабахе. Он обвинил их в бездействии после фактической блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республикой.

Так называемый Лачинский коридор остаётся заблокированным с прошлой недели. Акцию протеста на дороге проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями самопровозглашённой республики природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер.

Как заявил в четверг Пашинян на заседании правительства Армении, сложившаяся ситуация привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Назвав действия Азербайджана в Лачинском коридоре незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал и Россию, подчеркнув, что Москва фактически также не выполняет свои обязательства, - сообщает Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода). По его словам, трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предусматривает, что Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. "Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем" - заявил Пашинян. Российской реакции на это заявление пока нет. Власти Азербайджана заявляют, что блокады коридора нет, и активисты готовы пропускать машины с гуманитарными грузами.

Ранее на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписывать совместное заявление, заявив, что страны-союзники Армении, в том числе Россия, должны оказывать большую поддержку Еревану в его противостоянии с Азербайджаном.

Осенью 2020 года азербайджанские войска в ходе боевых действий вернули под свой контроль значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру, с 1990-х бывшие под контролем этнических армян. По соглашению о перимирии, достигнутому при посредничестве Москвы, в регионе были размещены российские миротворческие силы.