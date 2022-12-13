Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратился к командованию российских миротворцев в связи с блокировкой Лачинского коридора, соединяющего регион с Армений. Об этом сообщила пресс-служба главы НРК.
В его офисе заявили, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Закрытие коридора может привести к гуманитарной катастрофе в республике, говорится в обращении властей непризнанного государства, расположенного в международно-признанных границах Азербайджана.
Автомагистраль Степанакерт (Ханкенди) — Горис перекрыта в течение суток. В Азербайджане заявляют, что дорога заблокирована экологами, активистами и представителями неправительственных организаций, протестующими против добычи природных ресурсов на неконтролируемых Баку территориях страны. В Армении и НРК уверены, что протест контролируется азербайджанскими властями.
13 декабря в Армении состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, на котором в том числе обсуждалось закрытие Лачинского коридора, — передаёт армянская служба Радио Свобода. Одновременно парламент непризнанной НРК потребовал от Еревена "предметных и действенных" шагов по урегулированию ситуации и созыва Совета безопасности ООН.
- Международное сообщество признаёт Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
- Этнические армяне в Карабахе заявляют о геноцидальной политике со стороны Баку и уничтожении их культурного наследия в регионе. Азербайджанские власти отрицают обвинения.
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