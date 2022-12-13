Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратился к командованию российских миротворцев в связи с блокировкой Лачинского коридора, соединяющего регион с Армений. Об этом сообщила пресс-служба главы НРК.

В его офисе заявили, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Закрытие коридора может привести к гуманитарной катастрофе в республике, говорится в обращении властей непризнанного государства, расположенного в международно-признанных границах Азербайджана.

Автомагистраль Степанакерт (Ханкенди) — Горис перекрыта в течение суток. В Азербайджане заявляют, что дорога заблокирована экологами, активистами и представителями неправительственных организаций, протестующими против добычи природных ресурсов на неконтролируемых Баку территориях страны. В Армении и НРК уверены, что протест контролируется азербайджанскими властями.

13 декабря в Армении состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, на котором в том числе обсуждалось закрытие Лачинского коридора, — передаёт армянская служба Радио Свобода. Одновременно парламент непризнанной НРК потребовал от Еревена "предметных и действенных" шагов по урегулированию ситуации и созыва Совета безопасности ООН.