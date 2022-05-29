Патриарх Кирилл: православных России и Украины не удастся разделить

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в воскресенье впервые прокомментировал решение Украинской православной церкви о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата.

В проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к позиции киевского митрополита Онуфрия и епископата УПЦ, которые, по словам патриарха, должны "максимально мудро" действовать, чтобы "не осложнять жизнь своего верующего народа". При этом московский патриарх добавил, что никакие, как он выразился, временные средостения (то есть преграды, препятствия - РС) не должны разрушить "духовное единство нашего народа". По словам Кирилла, некие "духи злобы поднебесной" стремятся разделить "православных людей Руси и Украины" и сделать так, чтобы между ними пролегла пропасть, но не достигнут успеха, "поелику все эти усилия не от Бога".

Ранее влиятельный митрополит РПЦ Иларион заявил, что поправки, внесённые на этой неделе в устав Украинской православной церкви, никак не меняют её статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. По его мнению, УПЦ просто ещё раз засвидетельствовала, что является автономной.

Накануне Симферопольская и Крымская епархия УПЦ, охватывающая аннексированный Крым, заявила, что не согласна с решениями о полной независимости УПЦ от Московского патриархата и остаётся под омофором московского патриарха Кирилла (то есть в юрисдикции возглавляемой им РПЦ) - очевидно, разойдясь в трактовках случившегося с самим Кириллом.