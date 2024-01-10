Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Патриархия Грузии отказалась убрать икону со Сталиным из храма

Икона святой Матроны Московской
Икона святой Матроны Московской

Икона канонизированной РПЦ святой Матроны Московской, на которой изображён советский диктатор Иосиф Сталин перенесена на новое, более видное место в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Это случилось после того, как неизвестные облили защитное стекло иконы синей краской.

Краска была удалена, икона не пострадала. Предстоятели храма, по согласованию с патриархией Грузинской православной церкви несмотря на протесты оппозиции и либеральной общественности выставили икону на центральной стене собора.

Сразу после инцидента, произошедшего вечером во вторник, видео иконы выложила в социальной сети основатель неправительственной организации "Садовники-партизаны" Ната Перадзе. Она не подтвердила, что именно она облила икону краской, но активисты консервативной организации "Союз православных родителей" а также лидеры оппозиционной партии "Альянс патриотов" обвинили Перадзе в осквернении святыни.

Лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили, подарившая Собору святой троицы икону Матроны Московской и Сталина, призвала своих единомышленников собраться в Среду у памятника средневекового грузинского поэта Шоты Руставели "для обмена мнениями в связи с произошедшим".

Сразу после сбора, возмущённые активисты направились к дому Перадзе для выражения протеста. Там их встретил усиленный кордон полиции, а МВД предупредило в специальном заявлении, что не допустит нарушения норм закона.

МВД сообщило, что возбудило по факту правонарушения административное дело за мелкое хулиганство по статье о порче чужого имущества в связи с инцидентом в храме Святой Троицы

Прозападные НКО считают произошедшее насилием над свободой слова а также свободы выражения и полностью оправдывают поступок неизвестного, либо неизвестных, обливших краской изображение Сталина и выразивших тем самым радикальный протест против появления в главном храме страны изображения диктатора.

Многие гражданские активисты, входе бурных дискуссий по поводу произошедшего, подчёркивают, что появление в храме Святой Троицы иконы блаженной Матроны Московской, причисленной к лику святых русской православной церковью, вряд ли могло вызвать столь резкую реакцию, если бы на ней не был изображён советский тиран.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG