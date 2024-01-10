Икона канонизированной РПЦ святой Матроны Московской, на которой изображён советский диктатор Иосиф Сталин перенесена на новое, более видное место в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Это случилось после того, как неизвестные облили защитное стекло иконы синей краской.

Краска была удалена, икона не пострадала. Предстоятели храма, по согласованию с патриархией Грузинской православной церкви несмотря на протесты оппозиции и либеральной общественности выставили икону на центральной стене собора.

Сразу после инцидента, произошедшего вечером во вторник, видео иконы выложила в социальной сети основатель неправительственной организации "Садовники-партизаны" Ната Перадзе. Она не подтвердила, что именно она облила икону краской, но активисты консервативной организации "Союз православных родителей" а также лидеры оппозиционной партии "Альянс патриотов" обвинили Перадзе в осквернении святыни.

Лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили, подарившая Собору святой троицы икону Матроны Московской и Сталина, призвала своих единомышленников собраться в Среду у памятника средневекового грузинского поэта Шоты Руставели "для обмена мнениями в связи с произошедшим".

Сразу после сбора, возмущённые активисты направились к дому Перадзе для выражения протеста. Там их встретил усиленный кордон полиции, а МВД предупредило в специальном заявлении, что не допустит нарушения норм закона.

МВД сообщило, что возбудило по факту правонарушения административное дело за мелкое хулиганство по статье о порче чужого имущества в связи с инцидентом в храме Святой Троицы

Прозападные НКО считают произошедшее насилием над свободой слова а также свободы выражения и полностью оправдывают поступок неизвестного, либо неизвестных, обливших краской изображение Сталина и выразивших тем самым радикальный протест против появления в главном храме страны изображения диктатора.

Многие гражданские активисты, входе бурных дискуссий по поводу произошедшего, подчёркивают, что появление в храме Святой Троицы иконы блаженной Матроны Московской, причисленной к лику святых русской православной церковью, вряд ли могло вызвать столь резкую реакцию, если бы на ней не был изображён советский тиран.