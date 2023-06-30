"Умный" неживой город. Зачем Туркменистану Аркадаг

В Украине продолжаются тяжелые бои, командующий ВСУ Валерий Залужный посетовал на отсутствие необходимых для наступления ресурсов;

Евгений Пригожин, несмотря на организацию в России вооруженного мятежа, продолжает пользоваться поддержкой значительного числа россиян;

Верховный суд США признал незаконной практику "положительной дискриминации" по расовому признаку при поступлении в университеты;

Для чего в Туркменистане построили "первый умный город Тюркского мира" – Аркадаг.

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