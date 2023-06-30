"Умный" неживой город. Зачем Туркменистану Аркадаг

В Украине продолжаются тяжелые бои, командующий ВСУ Валерий Залужный посетовал на отсутствие необходимых для наступления ресурсов;
Евгений Пригожин, несмотря на организацию в России вооруженного мятежа, продолжает пользоваться поддержкой значительного числа россиян;
Верховный суд США признал незаконной практику "положительной дискриминации" по расовому признаку при поступлении в университеты;
Для чего в Туркменистане построили "первый умный город Тюркского мира" – Аркадаг.
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