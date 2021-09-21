Патрушев: кое-где на Западе легализуют браки с животными

Секретарь Совета безопасности России, один из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина, Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что на Западе "организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей".
По словам Патрушева, на Западе происходит "планомерный подрыв нормальных гендерных отношений", отца и мать "переименовывают в родителей номер один и два", а кое-где "дело доходит до легализации браков с животными". Где именно, по его мнению, происходит последнее - Патрушев не уточнил.
Браки с животными не легализованы ни в одной стране Запада. Журналист Илья Шепелин предположил, что источником информации для главы Совбеза стал сатирический сайт фейковых новостей "Панорама". Он в 2018 году сообщал, что суд в Швеции якобы разрешил брак женщины и коня, после чего "новость", не имеющую отношения к реальности, перепечатал ряд других сайтов.
Тема якобы имеющей место легализации зоофилии или педофилии в странах Запада нередко звучит в заявлениях российских политиков, выступающих за "традиционные ценности". Известность получило высказывание депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлёва о том, что в Дании любой желающий якобы может изнасиловать в борделе черепаху.
Большая часть интервью Патрушева посвящена критике стран Запада и их внешей политики. В частности, в нём звучат обвинения в адрес США в том, что они "агрессивно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств" и в том, что они "являются основными зачинщиками беспорядка в мире". Звучит и критика в адрес англичан, которые якобы хотят "под новой вывеской «глобальной Британии» старыми методами строить свою империю". "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнёт" - говорит секретарь российского Совбеза. "Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов" - сетует он. Патрушев критикует также Японию, ЕС и Украину.
- Патрушев не единственный российский руководитель, цитирующий фейковые новости. Президент России Владимир Путин, например, использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Не называя её имени, он заявил, что "кто-то осмеливается публично говорить", что "несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране". Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.
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