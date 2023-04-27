"Пекин смотрит глазами Москвы". Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Россия подвергла ракетному обстрелу город Николаев в Одесской области, есть жертвы среди мирного населения;
Станет ли телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина шагом к мирному урегулированию конфликта в Украине;
Евгений Ройзман не признал себя виновным на суде по возбужденному против него уголовному делу по статье о дискредитации армии;
Бывший заключенный колонии, в которой отбывает срок Алексей Навальный, рассказал о порядках, царящих в этом "исправительном учреждении";
Беспорядки в Судане и эвакуация оттуда иностранных граждан.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.