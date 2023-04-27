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Время Свободы

"Пекин смотрит глазами Москвы". Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 апреля

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Время Свободы - Темы дня 27.04.2023.MP3
by Радио Свобода

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Россия подвергла ракетному обстрелу город Николаев в Одесской области, есть жертвы среди мирного населения;

Станет ли телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина шагом к мирному урегулированию конфликта в Украине;

Евгений Ройзман не признал себя виновным на суде по возбужденному против него уголовному делу по статье о дискредитации армии;

Бывший заключенный колонии, в которой отбывает срок Алексей Навальный, рассказал о порядках, царящих в этом "исправительном учреждении";

Беспорядки в Судане и эвакуация оттуда иностранных граждан.

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