PEN America объявила об уходе Маши Гессен из-за отмены сессии с россиянами

Американский писатель и журналист Маша Гессен покинули* пост вице-президента совета директоров организации PEN America в знак протеста против отмены секции с российскими писателями в изгнании, которая должна была пройти в рамках фестиваля World Voices. Первым об этом сообщил журнал The Atlantic.

Против участия российских писателей в фестивале выступили авторы из Украины – писатели Артём Чех (Чередник) и Артём Чапай (Водяной), передаёт "Настоящее время". Они сослались на запрет для украинцев со стороны властей Украины на участие в мероприятиях с россиянами.

Чапай заявил, что в случае согласия на участие в фестивале вместе с российскими коллегами, он бы испытывал вину "перед всеми людьми, убитыми и замученными российской армией". Организаторы фестиваля не думали, что украинские авторы откажутся от участия во всём фестивале, даже если у них не будет общих мероприятий с россиянами, рассказывает The New York Times.

Гессен назвали решение организации ошибочным и заявили, что покидают совет директоров, чтобы не ассоциироваться с этой ошибкой. В их сессии должны были участвовать уехавшие в США после полномасштабного вторжения в Украину россияне Илья Венявкин и Анна Немзер.

* Маша Гессен предпочитают использовать о себе местоимение "они"