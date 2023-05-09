Писательницу Линор Горалик сняли с фестиваля из-за протеста украинок

Главного редактора журнала ROAR, писательницу и переводчицу Линор Горалик исключили из программы литературного фестиваля в Эстонии из-за протеста украинских поэтесс.

По сообщению организаторов, украинские писательницы Анна Грувер и Олена Гусейнова отказались участвовать в фестивале из-за обсуждения журнала Горалик. "Мы по-прежнему считаем, что свобода слова и возможность дебатов очень важны, но для снятия напряжённости необходимо сделать жёсткий выбор", – объяснили ситуацию организаторы фестиваля Prima Vista.

По словам Гусейновой, главная причина в том, что "когда в Украине совершаются преступления российских военных, невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой". Про журнал ROAR, который с английского расшифровывается как "Вестник оппозиционной русскоязычной культуры", Гусейнова сказала, что "его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России".

"Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны", – считает украинская поэтесса.

Горалик, родившаяся в Украине и с 2014 года живущая в Израиле, заявила, что впервые слышит об отказе украинок участвовать в фестивале. "Это омерзительная история. Я говорю сейчас совершенно прямо: если бы мне был задан такой вопрос, я бы немедленно отказалась от участия в фестивале в пользу украинок", – написала она.

Выступление Горалик отменили в день начала фестиваля, 8 мая. Филолог Роман Лейбов, который должен был провести презентацию ROAR, назвал снятие Горалик "провалом организаторов" и по-украински призвал находящихся в Тарту украинцев прийти на встречу с Горалик вне рамок фестиваля.