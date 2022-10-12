Пенсионерка под домашним арестом из-за записки на могиле родителей Путина

В Петербурге Приморский районный суд отправил под домашний арест 60-летнюю местную жительницу Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей Владимира Путина. Об этом сообщает "Медиазона".

Пенсионерка была задержана 10 октября. Против Цибаневой возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения умершего по мотивам политической или идеологической вражды. По версии следствия, 6 октября петербурженка оставила записку с оскорбительной надписью в адрес Путина возле могилы родителей президента на Серафимовском кладбище.

"Медиазоне" стало известно содержание записки, в ней в частности говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед вы вырастили урода и убийцу". Также в записке содержалось пожелание смерти президенту и высказывалось мнение, что о ней "молит весь мир". Цыбанева признала, что оставила эту записку после того , как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много" - очевидно, имея в виду войну в Украине.

Сын Цыбаневой Максим в интервью Север.Реалии сказал, что не знает мотивов, по которым его мать оставила записку; войну в семье не обсуждали, потому что "и так всё понятно". По его словам, Ирина Цыбанева рассказала ему, что на кладбище "всё охранялось", но она "как-то выждала момент, когда кто-то отвернётся или отойдёт". Идентифицировали её, возможно, благодаря камере видеонаблюдения. Охрана и наблюдение могли появиться у могилы после 27 сентября, когда на захоронении появилась записка, стилизованная под школьный дневник. На ней красной ручкой было написано:

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу. Примите меры".

Впервые публикация с запиской на могиле родителей президента появилась в телеграм-канале "Феминистского антивоенного сопротивления". Как сообщили Север.Реалии участницы движения, акцию проводила "неопознанная группа лиц, которая доверила нам ее публикацию". Информации о том, что проводившие эту акцию люди подвергались преследованиям, нет.