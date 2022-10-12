Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пенсионерка под домашним арестом из-за записки на могиле родителей Путина

Ирина Цыбанева в суде. Фото: "Медиазона"

В Петербурге Приморский районный суд отправил под домашний арест 60-летнюю местную жительницу Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей Владимира Путина. Об этом сообщает "Медиазона".

Пенсионерка была задержана 10 октября. Против Цибаневой возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения умершего по мотивам политической или идеологической вражды. По версии следствия, 6 октября петербурженка оставила записку с оскорбительной надписью в адрес Путина возле могилы родителей президента на Серафимовском кладбище.

"Медиазоне" стало известно содержание записки, в ней в частности говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед вы вырастили урода и убийцу". Также в записке содержалось пожелание смерти президенту и высказывалось мнение, что о ней "молит весь мир". Цыбанева признала, что оставила эту записку после того , как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много" - очевидно, имея в виду войну в Украине.

Сын Цыбаневой Максим в интервью Север.Реалии сказал, что не знает мотивов, по которым его мать оставила записку; войну в семье не обсуждали, потому что "и так всё понятно". По его словам, Ирина Цыбанева рассказала ему, что на кладбище "всё охранялось", но она "как-то выждала момент, когда кто-то отвернётся или отойдёт". Идентифицировали её, возможно, благодаря камере видеонаблюдения. Охрана и наблюдение могли появиться у могилы после 27 сентября, когда на захоронении появилась записка, стилизованная под школьный дневник. На ней красной ручкой было написано:

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу. Примите меры".

Впервые публикация с запиской на могиле родителей президента появилась в телеграм-канале "Феминистского антивоенного сопротивления". Как сообщили Север.Реалии участницы движения, акцию проводила "неопознанная группа лиц, которая доверила нам ее публикацию". Информации о том, что проводившие эту акцию люди подвергались преследованиям, нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG