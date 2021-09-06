Пенсионерка получила три года условно за донат матери осужденного

Суд в Уфе приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трём годам условно за перечисление 6500 рублей матери Айрата Дильмухаметова, осужденного за экстремизм. Об этом сообщает корреспондент Idel.Реалии из зала суда.

Ранее прокурор требовал для неё четырех лет колонии общего режима. 3 сентября в последнем слове Ильмира Бикбаева вновь заявила о своей невиновности и попросила оправдать её.

В декабре прошлого года Ильмире Бикбаевой предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Пенсионерка вину не признала, заявив, что оказывала помощь матери политзаключённого Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".

Следствие регионального управления ФСБ посчитало, что Бикбаева, переведя на банковскую карту матери арестованного политика 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, финансировала подготовку и совершение Дильмухаметовым "преступлений экстремистской направленности".

Росфинмониторинг внес Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.

Год назад Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и её финансированию.