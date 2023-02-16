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76-летнюю жительницу Хабаровского края обвинили в экстремизме

Следственный комитет возбудил в отношении 76-летней свидетельницы Иеговы Лилии Долининой из Хабаровского края уголовное дело о вовлечении людей в деятельность экстремистской организации. У неё дома в поселке Дормидонтовка прошли обыски, сообщили в организации "Свидетели Иеговы в России".

С обыском к пенсионерке и другому пожилому последователю Свидетелей Иеговы пришли 13 февраля рано утром. У них изъяли электронные устройства, носители данных и записи. Во время допросов у верующих пытались узнать, кто еще исповедует их религию.

  • В июне 2022 года Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви Свидетелей Иеговы, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд потребовал, чтобы Россия приняла все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей было прекращено, а ранее осужденные за участие в деятельности церкви – освобождены. Решение ЕСПЧ было принято после исключения России из Совета Европы, Москва не собирается его исполнять.
  • В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица организации внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
  • Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против последователей церкви были возбуждены сотни уголовных дел.

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