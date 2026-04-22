Пенсионерку приговорили к 7 годам из-за отрицания распада СССР

Преображенский районный суд Москвы приговорил 64-летнюю Галину Шустанову к семи годам лишения свободы по обвинениям в организации и участии в экстремистском сообществе, сообщает SOTAVision со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ей также запретили на шесть лет работать в общественных объединениях и назначили ограничение свободы на два года.



По версии следствия, Шустанова организовала самарскую группу "Советский народ", которая, как утверждает сторона обвинения, является подразделением признанного в 2019 году экстремистским сообщества "Граждане СССР". Гособвинение утверждало, что пенсионерка, отрицая прекращение существования СССР, назначала "главнокомандующих, генералов и послов" .

Адвокаты Шустановой настаивали, что суд никогда не признавал сообщество "Советский народ" экстремистским или подразделением "Граждан СССР".

"Граждане СССР" – неформальное движение, отрицающее распад СССР и не признающее Российскую Федерацию государством. По данным ФСБ, в 2018 году движение включало 150 тысяч последователей. Российские власти подвергают сторонников движения преследованиям. В 2022 году 72-летний пенсионер из Омска получил четыре года условно по экстремистской статье – за отрицание распада СССР и то, что он называл себя председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР". В Сочи приговорили к полутора годам колонии одного из лидеров движения "Граждане СССР" в Краснодарском крае. В 2023 году жителя Новоуральска Николая Юрьева приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата, среди прочего ему вменяли участие в "Гражданах СССР", отмечает "Настоящее Время".