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Пенсионерку-ветерана МВД из Петрозаводска оштрафовали за антивоенную листовку

Петрозаводский городской суд оштрафовал 77-летнюю ветерана МВД Татьяну Савинкину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Пенсионерка повесила в лифте своего дома листовку с надписью "Путин, пошёл вон из Украины". Об этом рассказала редакция Север.Реалии.

Савинкина почти 30 лет служила в МВД, в последние годы службы работала в отделе политической реабилитации. Теперь она расклеивает антивоенные листовки в Петрозаводске. Она решила делать это после разговора с мужем, который живёт под Киевом. Он отказался уезжать в безопасное место и пытался рассказывать родным и друзьям, что происходит в Украине, но многие ему не верили.

Она считает, что задержана была по доносу председателя ТСЖ. "Благодаря таким обращениям людей сажали и расстреливали, а мы их потом реабилитировали многие годы", – рассказала Савинкина Сибирь.Реалиям.

На суд Татьяну Савинкину пришли поддержать 12 человек. После того, как против Татьяны возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии, она продолжила расклеивать листовки.

  • По подсчётам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала войны с Украиной в дискредитации вооружённых сил России обвинили почти две тысячи россиян. Им выписали штрафы общей суммой около 20 миллионов рублей.

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