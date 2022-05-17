Петрозаводский городской суд оштрафовал 77-летнюю ветерана МВД Татьяну Савинкину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Пенсионерка повесила в лифте своего дома листовку с надписью "Путин, пошёл вон из Украины". Об этом рассказала редакция Север.Реалии.

Савинкина почти 30 лет служила в МВД, в последние годы службы работала в отделе политической реабилитации. Теперь она расклеивает антивоенные листовки в Петрозаводске. Она решила делать это после разговора с мужем, который живёт под Киевом. Он отказался уезжать в безопасное место и пытался рассказывать родным и друзьям, что происходит в Украине, но многие ему не верили.

Она считает, что задержана была по доносу председателя ТСЖ. "Благодаря таким обращениям людей сажали и расстреливали, а мы их потом реабилитировали многие годы", – рассказала Савинкина Сибирь.Реалиям.

На суд Татьяну Савинкину пришли поддержать 12 человек. После того, как против Татьяны возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии, она продолжила расклеивать листовки.