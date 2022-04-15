Пентагон: крейсер "Москва" был потоплен украинскими ракетами

Флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля в результате попадания двух украинских ракет. Об этом в пятницу заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель США. Его слова цитируют агентства.

По словам представителя США, по всей видимости, речь идёт об антикорабельных ракетах "Нептун". В Вашингтоне уверены, что в результате ракетного обстрела и последующего затопления корабля среди экипажа были потери, но сколько именно погибло моряков, в США пока не знают.

Таким образом, Вашингтон подтвердил версию гибели крейсера, о которой заявляли украинские официальные лица.

О ракетном обстреле "Москвы" и пожаре на борту украинская сторона заявила ещё вечером 13 апреля. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Днём 14 апреля и Пентагон, и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.

Минобороны России утверждает, что экипаж - это несколько сот человек - был эвакуирован на другие корабли. ТАСС со ссылкой на источники в субботу выступил с утверждением, что моряки "Москвы" доставлены в Севастополь. Однако нет никаких фото и видео, которые бы подтверждали это.

В аннексированном Севастополе в субботу прошла неформальная акция прощания с кораблём.

Десятки человек собрались у памятника в честь 300-летия российского флота, чтобы "почтить память погибшего ракетного крейсера "Москва", – сообщает ТАСС.

В ночь на 15 апреля Россия нанесла ракетный удар по киевскому заводу "Визар", где, как утверждается, производились ракеты "Нептун". Агентство France Presse публикует фото разрушенных зданий завода.

Крейсер "Москва" был построен в Николаеве (Украина), спущен на воду в 1979 году, получил имя "Слава". Участвовал в саммите на Мальте (2—3 декабря 1989 года) между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим. С августа 1999 года находился в Севастополе как флагман российского Черноморского флота, участвовал в кампаниях в Грузии и Сирии, а также в захвате украинского острова Змеиный 24 февраля 2022 года.