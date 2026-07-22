Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в 37,5 миллиарда долларов

Стоимость войны Соединенных Штатов с Ираном достигла 37,5 миллиарда долларов, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.

По его словам, в эту сумму входят часть военных расходов и прогноз затрат до 30 сентября. Агентство Reuters отмечает, что неясно, как Пентагон пришел к этой цифре. По данным издания, в марте администрация президента США Дональда Трампа оценила затраты на первые шесть дней войны минимум в 11,3 миллиарда долларов.

В июне Трамп запросил у Конгресса почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования, большая часть которого связана с конфликтом с Ираном. Хегсет призвал законодателей не только одобрить дополнительное финансирование, но и поддержать оборонный бюджет на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов.