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Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в 37,5 миллиарда долларов

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Министр обороны США Пит Хегсет выступает перед комитетом Сената по ассигнованиям, Вашингтон, США, 21 июля 2026 года
Министр обороны США Пит Хегсет выступает перед комитетом Сената по ассигнованиям, Вашингтон, США, 21 июля 2026 года

Стоимость войны Соединенных Штатов с Ираном достигла 37,5 миллиарда долларов, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.

По его словам, в эту сумму входят часть военных расходов и прогноз затрат до 30 сентября. Агентство Reuters отмечает, что неясно, как Пентагон пришел к этой цифре. По данным издания, в марте администрация президента США Дональда Трампа оценила затраты на первые шесть дней войны минимум в 11,3 миллиарда долларов.

В июне Трамп запросил у Конгресса почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования, большая часть которого связана с конфликтом с Ираном. Хегсет призвал законодателей не только одобрить дополнительное финансирование, но и поддержать оборонный бюджет на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов.

  • После начала ударов США и Израиля 28 февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, США в ответ заявили о морской блокаде Ирана. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Ормузский пролив должен быть открыт в течение как минимум 60 дней.
  • В июле США и Иран обвинили друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Стороны продолжают обмениваться ударами.
  • По последним данным, в результате войны с Ираном погибли 18 американских военнослужащих, еще около 430 получили ранения. В понедельник Пентагон сообщил, что с 7 июля ранения получили 100 военнослужащих, но 96% из них вернулись к исполнению служебных обязанностей.
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