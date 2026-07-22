Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в 37,5 миллиарда долларов

Стоимость войны Соединенных Штатов с Ираном достигла 37,5 миллиарда долларов, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.
По его словам, в эту сумму входят часть военных расходов и прогноз затрат до 30 сентября. Агентство Reuters отмечает, что неясно, как Пентагон пришел к этой цифре. По данным издания, в марте администрация президента США Дональда Трампа оценила затраты на первые шесть дней войны минимум в 11,3 миллиарда долларов.
В июне Трамп запросил у Конгресса почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования, большая часть которого связана с конфликтом с Ираном. Хегсет призвал законодателей не только одобрить дополнительное финансирование, но и поддержать оборонный бюджет на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов.
- После начала ударов США и Израиля 28 февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, США в ответ заявили о морской блокаде Ирана. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Ормузский пролив должен быть открыт в течение как минимум 60 дней.
- В июле США и Иран обвинили друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Стороны продолжают обмениваться ударами.
- По последним данным, в результате войны с Ираном погибли 18 американских военнослужащих, еще около 430 получили ранения. В понедельник Пентагон сообщил, что с 7 июля ранения получили 100 военнослужащих, но 96% из них вернулись к исполнению служебных обязанностей.