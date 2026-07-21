Трамп пригрозил ударом по ещё одному ядерному объекту в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют прекращать нанесение ударов по Ирану, и что "довольно скоро" американские военные нанесут удары по району горы Пикакс, где, как утверждала в частности израильская разведка, размещены элементы иранской ядерной программы.

"По любому объекту, где они хотя бы задумываются о ядерной программе, мы нанесём очень, очень мощный удар", - сказал Трамп.

Гора расположена неподалёку от ядерного объекта в Натанзе, который был серьёзно повреждён в результате ударов. По самому комплексу горы, однако, ни США, ни Израиль удары пока не наносили. Утверждается, что в горном массиве расположены комплексы тоннелей и бункеров, куда иранские власти ещё прошлой осенью переместили часть центрифуг для обогащения урана.

Трамп встретился во вторник в Белом доме с президентом Ливана Джозефом Ауном. Обсуждался в том числе возможный вывод израильских военных с юга Ливана и разоружение группировки "Хезболла", признанной в США и Израиле террористической (эта радикальная проиранская политическая партия и военизированная группировка в Ливане действует легально, в ЕС террористической признано только вооружённое крыло).

Израиль и Ливан ранее при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня, в соответствии с которым израильские военные покинули ряд районов на юге Ливана, которые по плану должны занять ливанские военные - а не бойцы "Хезболлы". Группировка отвергает мирный план и заявляет, что не будет разоружаться.

Аун выступает за разоружение "Хезболлы", однако неясно, есть ли у ливанских властей инструменты для того, чтобы этого добиться. Трамп заявил, что, если это потребуется, его администрация готова говорить с представителями группировки.

Трампу также был задан вопрос о блокаде портов Саудовской Аравии, о которой ранее объявили союзники Ирана - контролирующие часть территории Йемена хуситы из группировки "Ансар Алла". По словам президента США, если хуситы действительно начнут воплощать в жизнь свои угрозы, Соединённым Штатам придётся "позаботиться об этом деле".

США и Иран уже 10 дней подряд обмениваются ударами. В центре нынешнего обострения конфликта - Ормузский пролив, на контроле над которым де-факто настаивает Иран.

Ранее 21 июля президент США в соцсети Truth Social осудил иранские власти за казнь двух участников акций протеста, назвав их "жестокими людьми" и отметив, что с начала протестов в январе 2026 года были убиты 52 тысячи их участников. Ту же цифру он назвал и на встрече с Ауном.

19 июля иранские власти заявили, что были повешены двое участников январских протестов - Эрфан Эсфандиари и Гол Мохаммад Мохаммади.