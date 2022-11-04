Пентагон: применение ядерного оружия станет концом режима в КНДР

Руководители военных ведомств США и Южной Кореи предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет "концом" его режима.

В коммюнике, которое по итогам встречи в Вашингтоне одобрили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп, говорится, что любое ядерное нападение на Соединённые Штаты или их союзников и партнёров, в том числе с использованием тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведёт к концу режима Ким Чен Ына". Союзники, как утверждается, дадут "подавляющий и решительный ответ".

Министры также договорились продлить проходящие в Южной Корее учения "Бдительный шторм", - сообщает "Голос Америки".

Заявление сделано на фоне всё более частых запусков Северной Кореей баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ракеты с наиболее дальним радиусом действия способны достичь американского штата Гавайи.

В пятницу Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, в том числе F-35A. Это произошло после того, как в воздухе у линии разграничения сторон были обнаружены около 180 боевых самолётов КНДР. В ночь на пятницу Северная Корея также произвела артиллерийские стрельбы в море, а в четверг запустила более 20 ракет. Одна из них предположительно была межконтинентальной баллистической ракетой, однако её испытание, как считают наблюдатели, завершилось неудачей, она упала в море после нештатного отделения второй ступени. В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков.