Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пентагон: применение ядерного оружия станет концом режима в КНДР

Ллойд Остин

Руководители военных ведомств США и Южной Кореи предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет "концом" его режима.

В коммюнике, которое по итогам встречи в Вашингтоне одобрили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп, говорится, что любое ядерное нападение на Соединённые Штаты или их союзников и партнёров, в том числе с использованием тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведёт к концу режима Ким Чен Ына". Союзники, как утверждается, дадут "подавляющий и решительный ответ".

Министры также договорились продлить проходящие в Южной Корее учения "Бдительный шторм", - сообщает "Голос Америки".

Заявление сделано на фоне всё более частых запусков Северной Кореей баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ракеты с наиболее дальним радиусом действия способны достичь американского штата Гавайи.

В пятницу Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, в том числе F-35A. Это произошло после того, как в воздухе у линии разграничения сторон были обнаружены около 180 боевых самолётов КНДР. В ночь на пятницу Северная Корея также произвела артиллерийские стрельбы в море, а в четверг запустила более 20 ракет. Одна из них предположительно была межконтинентальной баллистической ракетой, однако её испытание, как считают наблюдатели, завершилось неудачей, она упала в море после нештатного отделения второй ступени. В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG