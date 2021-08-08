Пентагон призвал движение "Талибан" к "добросовестным переговорам"

Министерство обороны США распространило заявление с оценкой положения в Афганистане и уточнением миссии США в условиях наступления на правительственные войска отрядов движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом информирует "Голос Америки".

Миссия США в Афганистане по-прежнему состоит в безопасном и упорядоченном выводе американских войск, согласно указаниям президента Джо Байдена, говорится в публикации. При этом США продолжают поддерживать афганские силы в плане финансирования и технического обслуживания, а также, когда это возможно, с помощью "оборонительных воздушных ударов".

В Вашингтоне испытывают "потрясение" от многочисленных сообщений о нарушениях "Талибаном" прав человека, включая насильственное проникновение в здания неправительственных организаций и использование гражданских лиц в качестве живого щита.

Пентагон призвал движение "Талибан" приостановить свои наступательные операции и "вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров, – подчеркивает военное ведомство США.