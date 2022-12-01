Пентагон выделит более $1 миллиарда на системы NASAMS для Украины

США заключили контракт на один миллиард двести миллионов долларов с компанией Raytheon на закупку передовых систем ПВО NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) для Украины.

Как сообщается на сайте Пентагона, Raytheon получила контракт с фиксированной ценой на поставки ракетных систем класса «земля — воздух», сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине. Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года.



Власти США одобрили отправку Украине в общей сложности восьми систем NASAMS. Две такие системы уже прибыли в Украину. О том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, министр обороны США Ллойд Остин объявил месяц назад.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолёты, самолёты и другие воздушные цели.