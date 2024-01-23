Пентагон: Значение Украины для общей безопасности — решающее

Глава Пентагона Ллойд Остин провел во вторник виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это была 18-я встреча международной группы с момента её создания в апреле 2022 года и первое появление Остина на публике после его госпитализации.



Министры обороны около 50 стран обсудили военную ситуацию в Украине и координацию помощи Киеву. В совещании участвовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Защитники Украины продолжают наносить кремлевским войскам значительные потери, – сказал Остин во вступительной речи. – Путин продолжает жертвовать огромным количеством российских военных в своей необдуманной и безрассудной войне. И Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ и сломят боевой дух украинских военных".



Глава Пентагона призвал министров обороны предоставить Украине больше систем ПВО, отмечает Русская служба "Голоса Америки".

Остин определил значение суверенной Украины как "решающее для глобальной безопасности" и призвал союзников оказывать помощь Украине без колебаний.