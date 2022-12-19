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Пензенские студенты будут следить за "подозрительными" лицами 

В Пензенской области студенты, вступившие в специально созданные властями молодёжные отряды "Тигр", будут помогать полиции "следить за подозрительными людьми" на улице, сообщать о них в различные правоохранительные органы, а также "вести профилактическую работу с населением", сообщает издание The Insider.

Создание отряда "Тигр" было инициировано губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Его членами могут стать студенты от 18 лет, как юноши, так и девушки, имеющие российское гражданство. До официального вступления они должны пройти начальную подготовку, названную "школой бойца отряда "Тигр"".

The Insider сообщает, что в понедельник на Юбилейной площади Пензы состоялся смотр готовности и церемония приведения к присяге одних их первых "тигрят". Советник пензенского губернатора по вопросам профилактики правонарушений Виктор Чучелов заявил, что властями "сформированы подразделения во всех без исключения колледжах, техникумах и вузах Пензенской области", и что через два года, по его прогнозам, численность отряда "Тигр" достигнет 2 тысяч человек.

  • В июле Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков - некоего аналога пионерии в СССР. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Участие в организации, как утверждается, будет добровольным.
  • 18 декабря в Москве состоялся первый съезд организации. Участники выбрали для неё название - "Движение первых". Окончательно оно пока не принято.

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