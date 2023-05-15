Перелицованная АББА? Кто победил на "Евровидении" в Ливерпуле

Кто практически одновременно сбил в небе над Брянской областью два российских боевых самолета и два боевых вертолета?

Жители Белгородской области требуют от местных властей принять меры по обеспечению их безопасности;

Союз НАТО укрепляет свой южный фланг американскими эсминцами;

В Турции, по предварительным данным, состоится второй тур президентских выборов;

Лукашенко почти неделю не появлялся на публике, что усилило слухи о серьезных проблемах с его здоровьем;

Шведская певица Лорин победила на конкурсе "Евровидение-2023".

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