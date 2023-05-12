"Война одного человека". Книга Виктора Ерофеева "Великий гопник"

Российские источники сообщают о начале контрнаступления украинской армии, командование ВСУ эти данные пока не подтверждает;

Великобритания передает Украине ракеты, дальность полета которых превышает 250 километров;

Новые разговоры о мобилизации в России;

По оценкам экспертов, к 2030 году можно будет эксплуатировать меньше 30 из 150 летающих сейчас лайнеров Сухой Суперджет 100;

Нападение на Виктора Шендеровича в Вильнюсе;

Новая книга Виктора Ерофеева "Великий гопник", интервью писателя "Голосу Америки";

Конкурс "Евровидение" в Ливерпуле;

90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского.

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