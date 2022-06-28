Перепродажа брендовых вещей в соцсетях выросла в 2,5 раза

После закрытия брендовых магазинов в ответ на вторжение России в Украину россияне стали активнее перепродавать вещи в социальных сетях. В мае 2022 года пользователи соцсетей опубликовали в 2,5 раза больше объявлений о продаже фирменной одежды и обуви, чем годом ранее. Об этом рассказывает РБК.

Чаще всего россияне перепродают товары спортивных брендов: 30% всех объявлений приходится на Adidas, 27% – на Nike, в разы меньше продают вещи от Puma и Reebok. При этом чуть более половины предложений составляют кроссовки.

В объявлениях о продаже вещей масс-маркета больше остальных упоминаются марки Zara и H&M. Однако объём их предложения значительно уступает спортивным брендам. Также аналитики отметили, что товары премиального сегмента в социальных сетях практически не продают.

Для перепродажи брендовых вещей россияне чаще использует социальную сеть "ВКонтакте" – 79% всех объявлений и мессенджер Telegram – 13%, на заблокированные в России соцсети Instagram и Facebook приходятся по 4% и 3% объявлений соответственно. Отмечается, что две трети сообщений о продаже фирменных товаров содержали ссылку на маркетплейс "Юла" и менее 0,1% – на "Авито". Онлайн-площадки не предоставили свои данные о динамике роста объявлений.

По мнению аналитиков Sidorin Lab, перепродажа товаров выросла, когда потребители поняли, что магазины не откроются в ближайшее время, а спрос на зарубежные бренды сохраняется, таким образом россияне нашли альтернативный способ заработка. Другие эксперты полагают, что всплеск подобных объявлений можно объяснить желанием компаний избавиться от стоков или решением потребителей распродать запасы, которые они сделали накануне закрытия фирменных магазинов.