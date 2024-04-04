Перезагрузка власти в Украине. Зачем она Владимиру Зеленскому?

После серии февральских громких отставок в Вооруженных силах Украины, в частности, увольнения одного из самых авторитетных боевых генералов Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначения новым главкомом генерала Александра Сырского, президент Украины Владимир Зеленский на днях объявил о ряде перестановок в своем окружении, а до этого сменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и руководителя Службы внешней разведки. Глава государства обещает вскоре и другие кадровые ротации. Украинские СМИ пишут о вероятных перестановках в правительстве и руководстве Верховной Рады. Что происходит, и каковы цели этих перемен?

В президентском окружении называют вполне оправданными планы кадровой перезагрузки органов власти, поскольку, как свидетельствуют опросы общественного мнения, 75% украинцев не доверяют государственному аппарату.

30 марта президент Украины уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника. Шефир – друг Зеленского еще со времен "Студии Квартал-95". После отставки он заявил, что остается в президентской команде. Также уволены советники президента Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и Олег Устенко. Днем ранее должностей лишились заместители главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

Бывший главком ВСУ генерал Залужный, как известно, станет новым послом Украины в Великобритании. Как отмечают эксперты, его роль, скорее всего, окажется гораздо масштабнее, чем у "простого" посла, и включит в себя вопросы координации западной военной помощи Украине.

Прошло уже полтора месяца после отставки Залужного и ряда других руководителей ВСУ. Что изменилось за это время, кроме падения рейтинга Зеленского? Как в целом перестановки в ВСУ отразились на ситуации на фронте? Слово депутату Верховной Рады Украины VIII созыва (2014-2019), автору телеграм-канала "Берёзовый сок" Бориславу Березе:

– За минувший период не произошло никаких изменений, которые бы оправдывали отставки авторитетных руководителей Вооруженных Сил Украины. Но за это время [на фронте] случилось несколько негативных событий, например, уничтожение дефицитной западной военной техники, потеря нашими военными Авдеевки. Кроме того, выяснилось, что по тем задачам, которыми занимался генерал Александр Сырский, когда еще руководил Сухопутными войсками, а именно по мобилизации, по формированию резервов, до сих пор нет никаких сдвигов и улучшений. Единственное, что все заметили, что с приходом нового главкома ВСУ в СМИ стало больше его изображений, сообщений и интервью, совместных фотографий Сырского с Зеленским. Очевидно, что из нового главкома [президентское окружение] пытается сделать медийную фигуру. Единственное, что изменилось – рейтинг Зеленского после отставки Залужного упал, а рейтинг Залужного еще больше вырос.

Рейтинг Зеленского после отставки Залужного упал, а рейтинг Залужного еще больше вырос

– Зеленский меняет членов своей команды, уволил подозреваемых СМИ в коррупции сотрудников Офиса президента Украины (ОПУ), отправил в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Какова цель этих и других перестановок?

– Это может быть либо очистка от случайных людей, работавших в президентской команде в течение пяти лет, либо попытка спасти тех, кто дорог Владимиру Зеленскому, замаскировав их уход массовыми увольнениями в рамках перезагрузки власти. Все понимают, что те же Трофимов и Шефир смогут и дальше спокойно приходить в ОПУ, не имея никакого статуса, за который они особо и не держались. Коммуникация с Зеленским у них выстроена, еще когда они вместе руководили "Студией Квартал-95", и сохраняется до настоящего времени.

Что же касается отставки Данилова с должности секретаря СНБО – это корпоративные игры внутри президентского Офиса. Глава ОПУ Андрей Ермак конфликтовал с Даниловым, был с ним давно "на ножах", и подвернулся удобный момент, когда Данилов удачно подставился – использовал слово из ненормативной лексики, когда во время телеинтервью в прямом эфире произносил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который в начале марта приезжал в Киев для обсуждения идеи мирной конференции ("Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-либо там решать… Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*и, я извиняюсь, фамилия, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать", – заявил Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах с Россией при условии сохранения за ней захваченных территорий Украины. – РС). Поэтому отставка Данилова не стала неожиданной, его увольнение с должности секретаря СНБО было выгодно Ермаку, и для этого подвернулся удобный случай. (29 марта президент Зеленский согласовал назначение Данилова послом Украины в Молдове. – РС).

– Комментируя в видеообращении кадровые изменения в ОПУ, президент Зеленский заявил, что "это не все подготовленные решения" и "точку в кадровой истории еще ставить рано". Следующие решения – перестановки в Кабинете министров Украины?

– Да, все ждут перестановок в правительстве. Ранее стало известно, что пост министра иностранных дел Украины должен покинуть Дмитрий Кулеба. Предполагалось, что он станет послом Украины в Великобритании либо в США. Однако должность нового посла в Британии, как известно, займет генерал Залужный, а нынешний посол в США Оксана Маркарова неплохо справляется с поставленными задачами и, судя по всему, останется на этом посту. Конечно же, у нас много других дипломатических вакансий по всему миру. Варианты есть. Но самая большая интрига – кто возглавит Кабмин? На Банковой (на улице Банковой расположен Офис президента Украины – РС) на сегодняшний день два фаворита. Сейчас это один из самых близких политиков к главе государства – [министр обороны Украины] Рустем Умеров, а также нуждающийся в легализации и официальном статусе Андрей Ермак. Каким будет выбор Зеленского – узнаем очень скоро.

– Решения об увольнениях и назначениях в правительстве принимают депутаты Верховной рады Украины. Поскольку в парламенте давно нет монолитного большинства из-за раскола в президентской фракции "Слуга народа", будут ли поддержаны Радой любые перестановки в Кабинете министров?

– Действительно, раскол есть, а монобольшинства нет. Но, учитывая некоторые нюансы внутренней политики, а также то, что более чем ста депутатам из фракции главы государства могут грозить уголовные дела за различные правонарушения, можно говорить о том, что добиться их лояльности и мотивации на определенный период ОПУ удастся. Представителям "Слуги народа", бывшей, запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и еще некоторым депутатам, которые часто поддерживают Банковую, дадут команду, и они проголосуют за всё, что нужно главе государства. Пока понятно одно – кто бы ни пришел в правительство, кардинальных перестановок в формате управления и подборе решений ждать не стоит. Будет то же самое, но просто называться будет немного иначе. По-прежнему центром принятия решений будут оставаться Банковая и Ермак, независимо от того, где он будет сидеть.

По-прежнему центром принятия решений будут оставаться Банковая и Ермак

– В планах Владимира Зеленского перестановки не только в правительстве, но и в руководстве Верховной Рады. Как сообщает "Зеркало недели", нынешний председатель парламента Руслан Стефанчук может возглавить Конституционный суд Украины, который с лета 2022 года, после отстранения от должности Александра Тупицкого, не имеет председателя. Вопрос о переходе Стефанчука из ВР в КСУ активно обсуждался еще минувшей осенью. Какие цели в этом случае может преследовать Зеленский?

– Президент может преследовать несколько целей. Он хотел бы поменять Стефанчука на Корниенко (Александр Корниенко – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с октября 2021 года – РС), как потенциальный новый глава ВР Корниенко в составе украинской делегации посещал в январе Всемирный экономический форум в Давосе. Но мне кажется, что он не был воспринят международными партнерами как хороший кандидат на эту должность, поскольку все еще помнят сексистский скандал с его участием. (Скандал разгорелся летом 2020 года, когда в сети обнародовали видео, на котором лидеры фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия, не зная, что микрофоны журналистов уже включены, обсуждали внешность их коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой, назвав ее "корабельной сосной". – РС). Тем не менее президент по-прежнему рассматривает Корниенко на эту позицию, а Стефанчука хотел бы отправить в КС. Такой вариант, конечно же, устраивает и самого Стефанчука, который в этом случае надеется получить хоть какую-то гарантию на срок своих новых полномочий (судья Конституционного суда Украины назначается на девять лет без права быть назначенным на эту должность повторно – РС), чтобы избежать ответственности за правонарушения, совершенные им на на посту главы Верховной Рады.

Ведь, например, запрет Стефанчука на выезд действующих депутатов ВР за границу – конституционное нарушение, которое ничем не может быть оправдано. И это не единственное нарушение этого политика. После парламентских выборов Стефанчук проживал в Киеве в квартире, зарегистрированной на мать его жены, и получил компенсацию из государственных средств за аренду этого жилья. (Ранее в интервью Украинской службе Радио Свобода Стефанчук рассказал, что вернул все деньги, которые государство компенсировало ему за аренду жилья. – РС). Это был конфликт интересов, и тогдашний первый вице-спикер ВР не только не понес за это никакой ответственности, но и без проблем пересел в кресло главы парламента. Чем больше нарушений – тем легче такого человека контролировать.

Предполагаю, что все запланированные изменения в структурах власти завершатся до конца весны. Они необходимы главе государства по многим причинам, в том числе чтобы выпустить накопившийся в обществе пар из-за огромного количества коррупционных и репутационных скандалов, а также для того, чтобы затормозить падение президентского рейтинга, – убежден Борислав Береза.

Сейчас уровень доверия к украинскому лидеру составляет примерно 60–62%

"Сейчас уровень доверия к украинскому лидеру составляет примерно 60–62%, что гораздо выше, чем было до 24 февраля 2022 года, – рассказал в интервью "Украинской правде" президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. – В начале каденции у всех президентов приблизительно одинаковый баланс доверия и недоверия. То есть процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет, составляет около 40-45%. Этот показатель снижается после первого года президентства, а завершают свою работу президенты обычно с показателем минус 40–50%. До полномасштабного российского вторжения баланс доверия у Зеленского дошел до минус 23%. А потом началась большая война, и баланс стал плюс 80%".

Понемногу уровень доверия к президенту Украины начал снижаться с сентября прошлого года – повлияли на это проблемы с контрнаступлением ВСУ. Дальнейшее падение президентского рейтинга произошло после февральской отставки с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по словам Владимира Паниотто, остается в Украине лидером по уровню высказываемого ему обществом доверия.