Пермского депутата могут лишить мандата из-за критики войны

Депутата Пермской городской думы от КПРФ Сергея Медведева попросили сложить полномочия и выйти из партии из-за его постов в социальных сетях с критикой войны в Украине. Об этом пишет "Новый компаньон" со ссылкой на самого Медведева.

Накануне, 11 января, в краевом отделении КПРФ провели собрание по вопросу исключения Медведева из партии, но сам он там не присутствовал.

Городская дума Перми направила официальные обращения в КПРФ и в полицию Пермского края с просьбой дать политическую и правовую оценки публикации депутата в социальной сети "ВКонтакте".

В ней Медведев рассказал, что не празднует Новый год из-за боевых действий в Украине, и призвал к прекращению специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине).

В посте депутат также пожелал Владимиру Путину скорейшего ухода с должности президента России.

Сейчас профиль Сергея Медведева во "ВКонтакте" закрыт. Записи доступны для чтения и комментирования только подписчикам и друзьям депутата.

В начале российского вторжения в Украину власти РФ ввели административную и уголовную ответственность за так называемые дискредитацию и фейки о Вооруженных силах России. По статье о "фейках" преследуют граждан, которые пишут о предполагаемых военных преступлениях российской армии, а по статье о дискредитации – тех, кто выражает несогласие с позицией российских властей по украинском конфликту. Известны случаи, когда людей штрафовали, например, за лозунг "Миру – мир" или изображение украинского флага.