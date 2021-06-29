Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь

Крупнейший грузовая авиакомпании России - частная группа "Волга-Днепр" - перестала летать через Беларусь. Это произошло на следующий день после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний. Для полетов в Европу и обратно перевозчик теперь использует воздушное пространство стран Балтии. Об этом пишет РБК, отмечая, что "Волга-Днепр" — первая из российских компаний, принявшая такое решение.

Представитель группы "Волга-Днепр" подтвердил изданию, что компания действительно решила временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси. Однако причины такого решения он уточнить отказался. В свою очередь источник в авиакомпании сообщил РБК, что "Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, запретивших сотрудничество с попавшей под санкции "Белаэронавигацией".

Российские пассажирские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Минск и использовать воздушное пространство Беларуси для транзитных полетов.

На прошлой неделе Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Они затронули ключевые секторы белорусской экономики, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимии, а также табачную промышленность и финансовый сектор.