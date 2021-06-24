Евросоюз ввёл секторальные санкции против белорусской экономики

Совет Европейского Союза утвердил секторальные санкции против белорусской экономики. Они затронут нефтяную, калийную, табачную и оборонную промышленность и банковский сектор. Они вступят в силу после публикации документа в официальном журнале ЕС.

Новые санкции запрещают продажу, передачу или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями телефонной связи и интернет-траффика. Аналогичный запрет введён против продукции двойного назначения, пригодного для использования в военных целях.

ЕС установит запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, органов власти и государственных служб, запретит Европейскому инвестиционному банку финансировать проекты в государственном секторе и потребует от членов ЕС ограничить участие банков развития, членами которых они являются в проектах в стране.

Также будет ограничена торговля нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами для производства табачных изделий. Однако полный запрет на неё не вводится, несмотря на критическую важность этих отраслей для пополнения белорусского бюджета и окружения Александра Лукашенко.

На прошлой неделе Евросоюзодобрил четвертый пакет персональных санкций против Минска после президентских выборов 2020 года. В ограничительный список вошли 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены. Вслед за ЕС санкции против физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания, напоминает Белорусская служба Радио Свобода.

Санкции введены против МАЗа, БелАЗа, Белаэронавигации, нефтяных компаний, судей, следователей, прокуроров, депутатов, представителей государственных СМИ, администрации некоторых вузов, чиновников и бизнесменров.

Сам Лукашенко, комментируя новый пакет западных санкций против своего режима, заявил, что в мире достаточно других стран для сотрудничества, кроме стран ЕС.