Первый пошел. Пожизненный срок Вадиму Шишимарину

Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению.

Адвокат Шишимарина ранее защищал в суде бывшего украинского президента Виктора Януковича. Он поговорил с родственниками российского солдата. Они рассчитывают на обмен. Не против обмена и вдова мирного жителя Сумской области, убитого российсим военным. Вместе с этим защита будет опротестовывать решение суда.

На последнем судебном заседании по делу Шишимарина побывала российская журналистка Виктория Ивлева. Вот несколько ее фотографий.

Российское наступление в Донбассе: как долго украинская армия сможет удерживать Северодонецк?

В районе Северодонецка продолжаются ожесточенные бои между украинской армией и российскими вооруженными силами, которые стянули сюда до 20 батальонных тактических групп.

Военный эксперт Юрий Федоров говорит, что отступление ВСУ в этом районе может быть грамотным шагом со стороны украинского командования.

"Это было бы разумным решением, потому что если Северодонецк и Лисичанск попадут в окружение, вывод войск будет гораздо более болезненным. Так часто бывает на войне. Иногда целесообразно покинуть район окружения, "спрямить фронт", чтобы избежать крупного поражения".

Я остаюсь в России. Почему?

После начала войны в Украине множество людей уехали из России за границу. Большинство из них, впрочем, уже вернулись обратно. В последние месяцы социологи уже не раз исследовали настроения в этой группе. А что происходит с теми, кто остался в стране, но не согласен с происходящим? Ведь таких людей несравнимо больше.



Социолог Любовь Борусяк в середине мая провела свое собственное исследование под условным названием "Почему мы остаемся?". Буквально за несколько дней она обработала 500 анкет с ответами на составленные ею вопросы.

Если вы читаете эти строки из России, хотите уехать, но боитесь – почитайте, как для себя обосновывают решение остаться другие люди.

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