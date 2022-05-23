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Время Свободы

Первый пошел. Пожизненный срок Вадиму Шишимарину

Вадим Шишимарин в суде

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 мая

Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению.

Адвокат Шишимарина ранее защищал в суде бывшего украинского президента Виктора Януковича. Он поговорил с родственниками российского солдата. Они рассчитывают на обмен. Не против обмена и вдова мирного жителя Сумской области, убитого российсим военным. Вместе с этим защита будет опротестовывать решение суда.

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Время Свободы: пожизненный срок Вадиму Шишимарину
by Радио Свобода

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На последнем судебном заседании по делу Шишимарина побывала российская журналистка Виктория Ивлева. Вот несколько ее фотографий.

Российское наступление в Донбассе: как долго украинская армия сможет удерживать Северодонецк?

В районе Северодонецка продолжаются ожесточенные бои между украинской армией и российскими вооруженными силами, которые стянули сюда до 20 батальонных тактических групп.

Военный эксперт Юрий Федоров говорит, что отступление ВСУ в этом районе может быть грамотным шагом со стороны украинского командования.

"Это было бы разумным решением, потому что если Северодонецк и Лисичанск попадут в окружение, вывод войск будет гораздо более болезненным. Так часто бывает на войне. Иногда целесообразно покинуть район окружения, "спрямить фронт", чтобы избежать крупного поражения".

Обстрел Северодонецка, 20 мая 2022 года
Обстрел Северодонецка, 20 мая 2022 года

Я остаюсь в России. Почему?

После начала войны в Украине множество людей уехали из России за границу. Большинство из них, впрочем, уже вернулись обратно. В последние месяцы социологи уже не раз исследовали настроения в этой группе. А что происходит с теми, кто остался в стране, но не согласен с происходящим? Ведь таких людей несравнимо больше.

Социолог Любовь Борусяк в середине мая провела свое собственное исследование под условным названием "Почему мы остаемся?". Буквально за несколько дней она обработала 500 анкет с ответами на составленные ею вопросы.

Если вы читаете эти строки из России, хотите уехать, но боитесь – почитайте, как для себя обосновывают решение остаться другие люди.

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