Война и вина. Эфир в 18:05

С первого дня войны с Украиной перед мыслящей частью российского общества встает вопрос о коллективной ответственности за нее. В условиях авторитарного правления отвечают ли граждане за преступления режима? В чем отличие коллективной ответственности и коллективной вины? Каковы моральные дилеммы гражданина во время войны?



Гости программы: публицист и культуролог Андрей Архангельский, журналист, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций РАНХиГС Ксения Лученко, историк, академик РАН, доктор политических наук Юрий Пивоваров. Эфир в 18:05.

