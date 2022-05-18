С первого дня войны с Украиной перед мыслящей частью российского общества встает вопрос о коллективной ответственности за нее. В условиях авторитарного правления отвечают ли граждане за преступления режима? В чем отличие коллективной ответственности и коллективной вины? Каковы моральные дилеммы гражданина во время войны?
Гости программы: публицист и культуролог Андрей Архангельский, журналист, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций РАНХиГС Ксения Лученко, историк, академик РАН, доктор политических наук Юрий Пивоваров. Эфир в 18:05.
Война и вина. Эфир в 18:05
Юрий Пивоваров, Андрей Архангельский и Ксения Лученко: отвечают ли все россияне за войну с Украиной?
С первого дня войны с Украиной перед мыслящей частью российского общества встает вопрос о коллективной ответственности за нее. В условиях авторитарного правления отвечают ли граждане за преступления режима? В чем отличие коллективной ответственности и коллективной вины? Каковы моральные дилеммы гражданина во время войны?
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