Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении кулинарного блогера Ники Белоцерковской, издающей петербургский журнал "Собака.ru". Она стала одной из первых подозреваемых по этой статье уголовного кодекса.

Статья о фейках была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта. По ней Белоцерковской, известной по прозвищу Белоника, грозит до 10 лет колонии. Сама она живёт во Франции. Следственный комитет сообщил, что её объявят в международный розыск.

Следствие вменяет Белоцерковской мартовские записи, в которых, по версии следствия, были "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей".

Она прокомментировала возбуждение дело словами: "меня официально объявили порядочным человеком!". Блогер родилась в Одессе и с самого начала украинской войны резко выступала против неё в социальных сетях.