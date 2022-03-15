Выбежавшую в эфир Первого с антивоенным плакатом журналистку судят за призыв к протестам

Редактора Первого канала Марину Овсянникову, выбежавшую в эфир вечернего выпуска новостей с антивоенным плакатом, обвинили в организации незаконных протестов. Административное дело рассматривается во вторник в Останкинском районном суде Москвы. Журналистку судят не за акцию, а за записанный перед ней видеоролик.

Трансляцию заседания ведёт "Медиазона". Как сообщила судья Анна Болотникова, полиция "обнаружила во время мониторинга "информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" ролик, на котором Овсянникова "призывает неограниченный круг лиц" к участию в публичном мероприятии.

По всей видимости, речь идёт о словах "выходите на митинги", которыми журналистка заканчивает своё обращение, записанное перед акцией в эфире Первого. В ролике она говорит, что участвовала в пропаганде, но теперь раскаивается в этом.

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