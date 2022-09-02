Первый канал возвращает в эфир развлекательные программы

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении в сетку вещания телеканала развлекательных программ. Об этом он рассказал во время марафона общества "Знание", сообщает ТАСС.

Н второй день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Первый канал сообщил о том, что изменит сетку вещания в пользу общественно-политических программ. С эфира были сняты такие развлекательные шоу как "Вечерний Ургант", "Модный приговор", "Давай поженимся".

"Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные будем начинать возвращать и развлекательные проекты." - заявил Эрнст. По словам директора телеканала, в эфир вернутся многие развлекательные программы, а также новые сериальные проекты.

Ранее социологическая служба Ромир опубликовала результаты исследования медиапотребления россиян за последние полгода, с февраля по июль. По данным исследования, жители России стали намного меньше смотреть государственные телеканалы. Аудитория крупнейших федеральных телеканалов – Первого канала, "России-1" и "НТВ" сократилась на четверть.

Это может быть связано с тем, что после начала военного вторжения России в Украину 24 февраля федеральные телеканалы резко сократили долю развлекательного контента в своем вещании и увеличили долю новостных и пропагандистских передач, полагает The Moscow Times.