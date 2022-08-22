Аудитория гостелеканалов в России сократилась на четверть

Социологическая служба Ромир опубликовала результаты исследования медиапотребления россиян за последние полгода, с февраля по июль. По данным исследования, жители России стали намного меньше смотреть государственные телеканалы. Аудитория крупнейших федеральных телеканалов - Первого канада, "России-1" и "НТВ" сократилась на четверть.

Это может быть связано с тем, что после начала военного вторжения России в Украину 24 февраля федеральные телеканалы резко сократили долю развлекательного контента в своем вещании и увеличили долю новостных и пропагандистских передач, полагает The Moscow Times. В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что, по данным Ромира, НТВ спустился в рейтинге с третьего места на четвертое, а на третье место поднялся канал Рен-ТВ, менее насыщенный пропагандой.

Если до начала вторжения Первый смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5%. Охват "России-1" сократился с 30,9% до 23%, а НТВ — 21,1% до 16,6%.

Также исследователи отметили резкий рост популярности интернет-приложения Telegram. Изначально оно задумывалось как мессенджер, однако в последнее время в нем появились новостные и общественно-политические каналы, которые по популярности могут спорить с полноценными СМИ. Среднедневной охват аудитории у телеграм-каналов за полгода вырос с с 19,1% до 26,8%. Таким образом, на сегодняшний день телеграм-каналы читает больше россиян, чем смотрит телевизор.

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