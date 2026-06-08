"Первый отдел": поэта Гликерия Улунова освободили, дело закрыли

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова, которого обвиняли в "организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству" за стихи. Об этом сообщает "Первый отдел".

Решение в отношении Гликерия Улунова (настоящее имя - Кирилл Яковлев) принял Куйбышевский районный суд. Сообщается, что адвокатам удалось добиться освобождения литератора от уголовной ответственности, несмотря на то, что прокурор категорически возражал против этого.

Поэт был задержан в августе 2025 года, суд отправил его в СИЗО. Поводом для преследования поэта стало стихотворение "Пять тыщ идей для деструктивного дейта". По версии следствия, в стихах содержались "скрытые призывы к суициду и самоповреждениям", которые якобы могли подтолкнуть молодых людей к опасным действиям. По вменённой статье поэту грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

"Первый отдел" не пишет о том, когда суд принял решение прекратить дело, и не приводит подробностей. Правозащитники сообщают, что Гликерий Улунов был освобождён из СИЗО и в настоящее время "находится на свободе и в безопасности".

Гликерий Улунов публиковался в онлайн-журнале "Флаги", был отмечен несколькими поэтическими премиями. После его ареста государственные СМИ утверждали, что проект "Флаги" якобы публиковал призывы к употреблению алкоголя, наркотиков и нанесению вреда здоровью, а сам Улунов планировал уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который РИА "Новости" называет "продолжателем дела" запрещённого в России фонда Михаила Ходорковского.