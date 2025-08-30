В Петербурге задержан создатель поэтического проекта "Флаги"

В Санкт-Петербурге задержан местный житель — создатель поэтического проекта "Флаги" и выпускник Европейского университета и "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук). Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, против него возбуждено уголовное дело по статье об "организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству". Следствие утверждает, что задержанный "пропагандировал среди молодежи суицидальное поведение и сексуальные извращения".

РИА Новости опубликовало кадры обыска, где задержанный признает авторство стихотворения "Пять тыщ идей для деструктивного дейта".

Источник агентства заявил, что проект "Флаги" якобы содержал призывы к употреблению алкоголя, наркотиков и нанесению вреда здоровью.

Также задержанный читал лекцию о фриганстве (идеология ограниченного участия в традиционной экономике и минимального потребления ресурсов) в Европейском университете и планировал уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который РИА "Новости" называет "продолжателем дела" запрещённого в России фонда Михаила Ходорковского.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что речь идёт о 27-летнем поэте Гликерии Улунове, публиковавшемся в журнале "Флаги" и отмеченном несколькими поэтическими премиями. В 2025 году у него вышло стихотворение, которое могло привлечь внимание правоохранительных органов.

Как отмечает "Новая газета Европа", сайт "Флагов" недоступен, стихи Улунова удалены с литературных ресурсов, а его имя исчезло с сайта премии Аркадия Драгомощенко.

Больше новостей Радио Свобода: