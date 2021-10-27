Первый прецедент. Золото скифов вернется в Крым после деоккупации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда в Амстердаме, принятое 26 октября, о возвращении Украине золота скифов – ценных археологических находок, которые во время аннексии Крыма Россией выставлялись в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Это уже второе решение: в 2016 году окружной суд Амстердама также постановил вернуть археологические находки Украине, но была подана апелляция. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала решение как неправосудное и заявила, что оно "перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей".

Ранее в международном праве не было прецедента, подобного спору, который вынуждены были решать суды в Голландии.

Согласно новому решению по апелляции, экспонаты выставки из крымских музеев передадут на временное хранение расположенному в Киеве Национальному историческому музею Украины. Здесь они будут храниться "до стабилизации ситуации в Крыму", как об этом говорится в судебном решении. Там же подчеркивается, что не столь важно, кому принадлежат экспонаты выставки, крымским музеям, или же музеям в Киеве, а главный принцип, которым руководствовались судьи, – это не право собственности, а факт, что экспонаты являются "частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года". Суд при принятии решения руководствовался также постановлением министерства культуры о передаче музейных предметов на временное хранение в Национальный исторический музей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и подчеркнул, что "мы всегда возвращаем свое": "сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым" – написал Зеленский в твиттере.

Выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря" проходила в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме во время аннексии Крыма Россией, с февраля по май 2014 года. Главные ее экспонаты – археологические находки, обнаруженные во время раскопок античных памятников Крыма. Речь идет о ценных археологических артефактах, некоторые из них датированы I-V веком до нашей эры. Экспонаты для выставки собирали в фондах пяти крупнейших музеев и заповедников Крыма и Украины: Музея исторических драгоценностей Украины (Киев), Национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского и Керченского историко-культурного заповедников.

Перед тем, как экспонаты переместились в Амстердам, они более полугода выставлялись в Рейнском краевом музее Бонна в Германии. Иными словами, археологические находки, отобранные украинскими музейщиками, на момент аннексии Крыма находились за пределами страны почти год.

Выставка привлекала большой интерес: в Германии ее посетили более 50 тысяч человек. Связано это было с тем, что Крым на рубеже нашей эры был центром трех культур: античной, скифской и сарматской, что отразилось и на богатстве археологических находок, и на их ценности. Тем не менее, наибольший интерес представляли на выставке именно вылитые из золота археологические находки скифской культуры.

Скифы были кочевым народом и населяли не только территории Причерноморья, хотя именно здесь и были обнаружены одни из самых ценных предметов их искусства. У скифов не было письменности, но ремесленная обработка золота была на высоте: они создавали из металлов произведения искусства, сочетая техники литья, ковки и инкрустации. Речь шла не только об украшениях или оружии, но и статуэтках, в основном изображавших образ жизни этого народа. Широко известны скифские лучники, вылитые из золота: своему мастерству стрелять из лука скифы научили и греков. Сегодня основным источников о жизни этого кочевого народа являются не только археологические раскопки, но и сочинения античных авторов, среди которых историки Геродот и Плиний Старший.

"Название "скифское золото" уже стало распространенным, однако далеко не все предметы, ставшие предметом судебного спора, изготовлены из золота и принадлежат к скифским временам. Их объединяет то, что речь идет об археологических находках, обнаруженных на территории Крыма. Артефакты датированы временным отрезком от II века до нашей эры до эпохи позднего средневековья. В частности, наиболее впечатляющими предметами из представленного собрания являются четыре китайских деревянных лакированных ящика, изготовленных в I веке", – говорится в заявлении Национального музея истории Украины касательно предметов, которые музей готовится принять на хранение.

Из музейных фондов Украины на выставку "Крым. Золото и тайны Черного моря" отправились более 500 предметов. После закрытия выставки в Амстердаме, в Киев вернулись лишь экспонаты из киевского Музея исторических драгоценностей Украины. Предметом спора стали те предметы, которые одолжили из крымских музеев.

Крымские музеи после закрытия выставки в Голландии сразу стали требовать возвращения экспонатов в Крым, однако к тому моменту эта территория уже не контролировалась Киевом. "Кому бы Крым ни принадлежал, вещи должны быть там, где они всегда хранились, – в крымских музеях", – заявлял в мае 2015 года Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды. Мальгин и сейчас критикует решение голландского суда и в интервью сайту "Крым.Реалии" говорит о том, что предусмотрена возможность обжаловать его, и этой возможностью музей воспользуется:

– Это абсурдное решение, которое нарушает не только права крымчан в доступе к их культурному наследию, но и элементарную логику, которая была отражена в контрактах, подписанных крымскими музеями и музеем Алларда Пирсона. Мне кажется, что, кроме этого, решение голландского суда является образчиком двойных стандартов. В то время как немцы, голландцы возвращают объекты культурного наследия, в свое время награбленные в Африке и Азии, туда, где они были взяты, по отношению к Крыму применяется прямо противоположная логика. Предметы, которые были найдены в Крыму, отдаются в Киев. Моему возмущению нет предела. Хотя надо сказать, что большой неожиданностью для нас это решение не стало".

Суд в своем решении тем не менее апеллирует к международному праву, согласно которому Крым является территорией Украины, а музейные экспонаты – историческим наследием страны. Заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко говорит, что украинская сторона в судебном споре ссылалась не только на национальное законодательство, но и на конвенцию ЮНЕСКО о предотвращении незаконной передачи культурных ценностей. "Артефакты из государственных музеев принадлежат народу Украины и управляются министерством культуры. То есть любой музей в любом регионе не распоряжается культурными ценностями", – заявила Фоменко.