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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Тяжелая ракета "Ангара-А5"
Тяжелая ракета "Ангара-А5"

Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области отменили. Он был запланирован на 9 апреля. За две минуты до старта прозвучала команда "Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа".

Ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной отмены пуска стал "сбой системы наддува бака окислителя центрального блока".

Следующая попытка запуска "Ангары-А5" состоится 10 апреля.

Разработкой и производством ракет семейства "Ангара" занимается Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Их основным заказчиком является Минобороны. Семейство включает в себя ракеты-носители различной грузоподъемности. Предполагается, что в будущем они придут на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ранее испытания "Ангары" проходили на космодроме Плесецк в Архангельской области.

  • Космодром Восточный начали строить в 2012 году в Амурской области. В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время его строительства было похищено 11 млрд рублей. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала работ на космодроме было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 миллиард рублей. Среди выявленных нарушений – затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Осуждено порядка 60 человек.

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