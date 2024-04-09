Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области отменили. Он был запланирован на 9 апреля. За две минуты до старта прозвучала команда "Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа".

Ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной отмены пуска стал "сбой системы наддува бака окислителя центрального блока".

Следующая попытка запуска "Ангары-А5" состоится 10 апреля.

Разработкой и производством ракет семейства "Ангара" занимается Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Их основным заказчиком является Минобороны. Семейство включает в себя ракеты-носители различной грузоподъемности. Предполагается, что в будущем они придут на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ранее испытания "Ангары" проходили на космодроме Плесецк в Архангельской области.