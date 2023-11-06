Ракеты как сосиски. Продукции "Роскосмоса" не могут найти применения

В октябре этого года ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсуждал с действующим директором ракетно-космического центра "Прогресс" идею применения гражданских космических ракет "Союз" для обстрела Киева. Независимо от реальности такого разговора, эта новость обращает внимание на неожиданную проблему российской космонавтики — избыток ракет, которым нечего запускать в космос.

До нападения на Украину Россия совершала по 30-40 пусков космических ракет в год. Однако запускала она не только свои спутники и корабли, но и аппараты других стран. Большинство партнеров и заказчиков "Роскосмоса" были в США и Европе. В лучшие годы до трети всех запусков "Роскосмос" выполнял по иностранным контрактам и зарабатывал тем самым до 25% своего бюджета. Последний крупный коммерческий контракт с международной компанией OneWeb предполагал пуск двадцати ракет "Союз".

Ракета космического назначения среднего класса "Союз" – это семейство, которое включает три модификации: -2.1а, -2.1б и -СТ. Последняя запускала полезные нагрузки по европейским контрактам с космодрома Куру во Французской Гвиане. Все модификации имеют некоторые отличия, но в целом происходят от знаменитой "семёрки" – баллистической ракеты Р-7, с которой в принципе началась мировая космонавтика в 1957 году. С ее помощью запускали первый спутник, первого человека, первую автоматическую межпланетную станцию… Вплоть до 2022 года "Союзы" были конкурентоспособны на мировом коммерческом рынке, несмотря на существенную конкуренцию от SpaceX и индийских ракет.

10 февраля 2022 года ракета "Союз-СТ" запустила тридцать четыре спутника OneWeb с космодрома Куру. В марте планировался следующий пуск с Байконура, но 24 февраля изменило все планы. Увлеченный новой войной тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выставил иностранной компании невыполнимые требования. Когда ультиматум был проигнорирован, уже установленная на стартовый стол ракета была снята и перевезена на железнодорожной платформе с буквами Z и V обратно в Монтажно-испытательный корпус. Другие пуски по контракту OneWeb "Роскосмос" отменил в одностороннем порядке, а Рогозин высказал надежды, что это приведет к банкротству компании. OneWeb понесла убытки и заказала запуски у SpaceX и в Индии.

Дмитрий Рогозин выставил иностранной компании невыполнимые требования

"Освобожденные" ракеты Дмитрий Рогозин обещал использовать для запусков спутников российских частных космических компаний. Таким же образом были "освобождены" две ракеты для европейского космического телескопа Euclid и геофизического спутника Sentinel 1C.

В октябре 2023 года стало известно, что Южная Корея расторгает два контракта на запуски своих спутников российскими ракетами. Спутник дистанционного зондирования Земли CAS 500-2 должен был полететь ещё в конце 2022 года на российской ракете "Союз", но после начала войны всякое сотрудничество было приостановлено, а в 2023-м Южная Корея пошла на невыгодный для себя шаг и окончательно отказалась от пуска российской ракетой. Другой южнокорейский спутник, уже радарного зондирования – Arirang 6, планировался к запуску российской легкой ракетой "Ангара-1.2", но и она осталась без работы.

В мае 2022 года Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией в важном фундаментальном научном проекте ExoMars. Он должен был ответить на вопрос о жизни на Марсе, но не полетел на российской тяжелой ракете "Протон-М". В результате ещё одна уже готовая ракета "Роскосмоса" оказалась невостребованной. Таким образом, к концу 2023 года у "Роскосмоса" оставалось девять "недостреленных" "Союзов" по контрактам OneWeb, Европейского космического агентства и Южной Кореи, одна легкая "Ангара" и тяжелый "Протон-М".

Ракета тяжелого класса "Протон" использовалась с советских времен для выведения геостационарных спутников связи, навигационных спутников и тяжелых модулей пилотируемых станций. В 90-е годы производитель ракеты – ГКНПЦ им. М.В. Хруничева совместно с американскими компаниями создал международную компанию International Launch Services для выхода на мировой рынок космических запусков. Мировой рынок связи активно развивался, а цена на "Протоны" была очень конкурентной, и ракета нашла спрос. В 2000-е "Протон" стал "кормильцем" для российской космонавтики, страдающей от безденежья. Практически половина всех зарубежных доходов "Роскосмоса" приходилась на эту ракету. Важным недостатком "Протона" оставались его токсичные топливные компоненты, но пока ракеты стартовали с казахстанского Байконура, эта проблема не волновала ни иностранных заказчиков, ни российских экологов. Для себя же Россия создавала новую ракету, более экологически чистую – "Ангару".

К концу 2010-х ситуация с "Протонами" заметно ухудшилась. Сначала у них упала надежность, и ракета пережила несколько болезненных для репутации аварий, потом подтянулся американский частный конкурент SpaceX, а усугубили всё в 2023 году американские санкции – ещё за Крым. Тем не менее "Протон" оставался практически единственным конкурентом по цене американской ракете Falcon 9, но проект это не спасло. В 2019 году прекращено производство двигателей для "Протона", то есть фактически он полностью уходит в историю.

В 2019 году прекращено производство двигателей для "Протона", то есть фактически он уходит в историю

Но у "Роскосмоса" оставался запас – больше десятка этих ракет. Чтобы обеспечить возможности их пуска с Байконура, ещё в 2015 году "Роскосмос" подписал соглашение с Казахстаном на продолжение пусков до 2025 года. Однако в 2023 году что-то случилось, и представители России заговорили с представителями Казахстана о продлении пусков "Протонов" и после 2025 года. За последние три года было запущено всего шесть таких ракет, и всё выглядит так, что оставшиеся носители будут стартовать по одному-два в год, исключительно по российским программам, и это растянется ещё на несколько лет.

Заменой "Протона" для России должна стать тяжелая "Ангара-А5М", она уже трижды совершала испытательные пуски, два из которых сумели доставить полезную нагрузку на целевую орбиту. Но испытания новой ракеты проводились с "Плесецка", а это слишком северный космодром для главной нагрузки "Ангары" – геостационарных спутников связи. "В полную силу" тяжелая "Ангара" должна заработать с космодрома "Восточный", где сейчас для неё возводится стартовый комплекс. Представители "Роскосмоса" долгое время анонсировали первый пуск тяжелой "Ангары" с "Восточного" в конце 2023 года, хотя в апреле 2022 Дмитрий Рогозин сообщил о планах перенести старт на полгода. Первым должен был полететь испытательный макет будущего российского пилотируемого корабля "Орел". Однако в ноябре 2022 года стало ясно, что "по текущей ситуации" корабль не полетит раньше 2025-го, а значит, и тяжелая "Ангара" будет стоять без работы, даже если будет готов космодром. Да и зачем ей летать, пока есть ещё "Протоны"?

Была у "Роскосмоса" в разработке и новая ракета среднего класса – "Союз-5". Фактически она должна была стать "импортозамещением" украинской ракеты "Зенит". Заказчиками "Союза-5" должны были стать российская частная компания S7 Space и российско-казахстанский проект "Байтерек". S7 Space приобрела у "Роскосмоса" плавучий космодром "Морской старт", который ранее запускал "Зениты" с иностранными геостационарными спутниками. В 2014 году производство "Зенитов" прекратилось из-за захвата Крыма, и "Роскосмос" взялся создать им замену.

На Байконуре сохранился стартовый комплекс для "Зенитов", его передали Казахстану и также пообещали ракету на замену. Но ни частник, ни государственный партнер так и не дождались от "Роскосмоса" ракеты. Поначалу представители "Роскосмоса" анонсировали первый пуск "Союза-5" в конце 2023 года. В 2022 году обещания пуска сменились на "ракета будет готова к пуску". Наконец, в 2023 году старт первого "Союза-5" сдвинулся на 2025 год.

Причина переносов первого старта "Союза-5" объясняется неготовностью стартового стола на Байконуре. Бывший "зенитовский" комплекс должен был модернизироваться за счет Казахстана по проекту "Байтерек", но на фоне санкций, обрушившихся на российские предприятия и их космическую продукцию, из-за постоянно невыполняемых сроков готовности ракеты Казахстан не торопится вкладывать в потенциально убыточный космодром. Сейчас главным камнем преткновения выступает технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек". Проще говоря, Казахстан не понимает, как он сможет зарабатывать на ракете, которую никто не купит из-за американских и европейских санкций.

Относительно стабильно себя ощущает российская пилотируемая программа, в которой ракетами "Союз" запускаются одноименные пилотируемые космические корабли и грузовые "Прогресс". Но и тут наблюдается сокращение количества стартов – после начала эксплуатации американских кораблей Crew Dragon. До 2020 года на российских "Союзах" к Международной космической станции летали и российские космонавты, и американские астронавты, вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами. Теперь все иностранцы, кроме американцев, пересели на Crew Dragon, где места хватает даже для одного российского космонавта. В результате пилотируемые пуски с Байконура сократились вдвое, а общее количество стартов снизилось с семи-восьми до пяти-шести.

Начавшаяся война и международные санкции не оставили российским частникам никакой надежды на серьезное развитие

Обещанные российским космическим частникам "бесплатные" ракеты так и остались невостребованными из-за зачаточного состояния российской частной космонавтики. Существующие компании в лучшем случае способны производить пико-, нано- и микроспутники весом до 100 кг, и всё это можно запускать попутно, если на ракете имеется запас грузоподъемности. Начавшаяся война и международные санкции не оставили российским частникам никакой надежды на серьезное развитие – из-за отсутствия перспектив выхода на международный рынок, где 70-80% спроса формируют страны Европы и США.

Последняя надежда "Роскосмоса" повысить спрос на собственные ракеты —программа "Сфера". Она предполагает запуск множества спутников для съемки Земли и для связи – в интересах государства и частных пользователей. Поначалу она позиционировалась как конкурент Starlink и OneWeb, но сейчас "Сфера" больше похожа на собранные под одним названием спутниковые проекты различного назначения и потребителей. Впрочем, с момента объявления "Сфера" изрядно "сдулась": от планируемых 640 спутников к 2028 году до 162 аппаратов к 2030-му.

Кризис не мешает "Роскосмосу" рисовать красивые презентации про создание в скором будущем частично многоразовой ракеты "Амур-СПГ" и полностью многоразовой ракеты "Корона". Хотя эти проекты в условиях отсутствия спроса на уже готовые, лежащие на складе ракеты выглядят такими же неадекватными, как и идеи сбрасывать ненужные носители на головы мирных жителей Украины.