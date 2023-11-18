Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Первый пёс Молдовы укусил президента Австрии

Пёс Кодрут президента Молдовы Майи Санду укусил за руку президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который приехал в Кишинёв на переговоры.

Ван дер Беллен хотел погладить собаку во время прогулки с Санду. Их делегацию сопровождали несколько фотографов. Президент Молдовы извинилась и сказала, что пёс испугался большого количества людей. На следующую встречу Ван дер Беллен пришёл с перевязанной рукой.

Позже президент Австрии опубликовал в инстаграме видео, в котором назвал Кодрута первым псом Молдовы и заявил, что его переговоры с другими представителями страны прошли "очень хорошо". Ван дер Беллен сказал, что он "большой любитель собак" и может понять беспокойство Кодрута. На прощание президент подарил ему мягкую игрушку.

Санду приютила Кодрута в начале 2023 года после того, как его сбила машина. В результате аварии он потерял переднюю лапу.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG