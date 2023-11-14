Молдова после выборов. Эфир в 20:30

Прошедшие местные выборы в Молдове называют репетицией будущих президентских и парламентских выборов.



Какие рычаги давления на Кишинев остались у Москвы после того, как Молдова избавилась от российской газовой зависимости? И какие еще условия Брюсселя необходимо выполнить Молдове для успешных переговоров о вступлении в Евросоюз?



Гости Виталия Портникова – Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Оазу Нантой, молдавский политик, депутат парламента Молдовы от правящей партии "Действие и солидарность". Эфир в 20:30.



