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Дороги к свободе

Молдова после выборов. Эфир в 20:30

Президент Молдовы Майя Санду голосует на местных выборах в Кишиневе
Президент Молдовы Майя Санду голосует на местных выборах в Кишиневе

Сергей Герасимчук и Оазу Нантой – о выборах и европейской интеграции Молдовы

Прошедшие местные выборы в Молдове называют репетицией будущих президентских и парламентских выборов.


Какие рычаги давления на Кишинев остались у Москвы после того, как Молдова избавилась от российской газовой зависимости? И какие еще условия Брюсселя необходимо выполнить Молдове для успешных переговоров о вступлении в Евросоюз?

Гости Виталия Портникова Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Оазу Нантой, молдавский политик, депутат парламента Молдовы от правящей партии "Действие и солидарность". Эфир в 20:30.

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