Первый спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна высокого качества

Первый южнокорейский разведывательный спутник передал снимки Пхеньяна в высоком разрешении. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Источники агентства уточнили, что на фотографиях хорошо видны центр столицы Северной Кореи и суда в порту. Источники не раскрыли, какие именно объекты сфотографированы. В центре Пхеньяна находится здание штаб-квартиры Трудовой партии Кореи, где расположен офис лидера КНДР Ким Чен Ына.

Снимки пока нужно редактировать, но в ближайшее время их качество улучшится. Полноценно спутник заработает летом.

Южнокорейский спутник был запущен 2 декабря прошлого года с американской военной базы Ванденберг в штате Калифорния с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Южная Корея намерена запустить на орбиту еще четыре спутника до 2025 года. Запуск второго запланирован на апрель.

КНДР запустила свой разведывательный спутник в ноябре прошлого года. Он заснял, в частности, главную военно-морскую базу США "Норфолк", аэродром в штате Вирджиния, а также здания Пентагона и Белого дома.

В конце прошлого года Южная Корея активизировала космическую программу на фоне успешного запуска первого военного спутника-разведчика КНДР. Главной целью Сеул называет отслеживание военной активности Северной Кореи, а также возможность нанести упреждающие удары по ракетным и ядерным объектам Пхеньяна в случае угрозы с его стороны.

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