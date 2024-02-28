Расследование: КНДР поставила России 2,5 млн снарядов с августа 2023 года

Северная Корея с августа прошлого года доставила в Россию более двух с половиной миллионов боеприпасов. Об этом говорится в расследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Составители отчёта проанализировали сотни коммерческих спутниковых снимков и пришли к выводу, что с августа 2023 года было совершено как минимум 25 заходов судов в северокорейский порт Наджин для погрузки северокорейских боеприпасов и их доставки в Россию.

Не менее 19 судов с отключенными транспондерами зашли в Восточный порт в России для разгрузки и погрузки контейнеров, утверждают расследователи.

Спутниковые снимки северокорейской железнодорожной станции Туманган на границе с Россией, полученные в период с октября 2023 года по январь 2024 года, показали беспрецедентное количество железнодорожных вагонов различных типов — как на станции КНДР, так и на станции российского приморского поселка Хасан по другую сторону границы. Уровень железнодорожных перевозок в последнее время сейчас намного выше, чем в период с 2019 по 2023 год, говорится в публикации.

Анализ спутниковых снимков также позволяет говорить, что Россия расширяет инфраструктуру Тихорецкого склада боеприпасов в Краснодарском крае, Моздокский склад боеприпасов и склад на аэродроме Егорлыкская в Ростовской области.

В середине февраля Генпрокуратура Украины заявила, что во время обстрелов Россия использовала не менее 24 баллистических ракет производства КНДР. Наиболее массированную атаку ракетами, поставленными из КНДР, по данным украинской стороны, Россия провела 7 февраля 2024 года. Больше всего жертв от удара данным оружием было зафиксировано 2 января 2024 года во время обстрела Харькова. Тогда погибли три человека, ещё 64 были ранены.

В октябре 2023 года советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России партию вооружений. Белый дом опубликовал снимок, на котором, как утверждается, видна партия боеприпасов со склада в КНДР. Вооружения погрузили на судно под российским флагом и отправили на склад на юго-западной границе России. По данным Вашингтона, поставка была осуществлена в период с 7 сентября по 1 октября.

Разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР за три месяца отправила в Россию миллион снарядов для артиллерии.

В январе Кирби сообщил, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины. По словам представителя Белого дома, Россия уже запускала по Украине северокорейские ракеты – во время массированных ударов 30 декабря и 2 января.

Семь стран – членов Совета Безопасности ООН обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.

Москва и Пхеньян все сообщения в торговле оружием отвергали.

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