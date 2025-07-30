Австралийская космическая компания Gilmour Space Technologies провела первый пуск ракеты-носителя "Эрида" с космодрома Боуэн на севере страны. Ракета упала на землю через 14 секунд после старта, однако в компании посчитали его успешным.

"Эрида" — первая разработанная в Австралии ракета для вывода грузов на орбиту. 23-метровая ракета-носитель весит 30 тонн и, по замыслу конструкторов, должна выводить на орбиту грузы массой до 300 килограммов.

Gilmour Space Technologies использует в ракете двигатели собственной разработки, первые две ступени работают одновременно на твёрдом топливе и жидком окислителе.

"Оторваться от стартовой площадки и начать полёт — большое достижение для любой новой ракетной программы", — прокомментировал старт глава компании Адам Гилмор.

"Это было первое настоящее испытание наших ракетных систем, наших двигателей и нашего космодрома, и оно доказало, что многое из того, что мы создали, уже работает", — цитирует его Business News Australia.