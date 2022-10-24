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Время Свободы

"Си повел себя по-хамски". Зачем со съезда КПК выгнали бывшего генсека

Бывшего Генсека КПК Ху Цзиньтао выводят из президиума в заключительный день работы XX съезда КПК в Пекине. 22 октября 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 октября

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Время Свободы - Темы дня 24.10.2022
by Радио Свобода

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США, Франция и Великобритания не верят заявлениям Кремля о подготовке Киевом взрыва "грязной" ядерной бомбы;

Оккупационные власти Херсона пытаются сформировать отряды территориальной обороны;

Украина ввела санкции против ближайшего окружения Бидзины Иванишвили, но не против него самого;

Как на Тайване восприняли события и итоги XX съезда КПК;

ФБК включил Алексея Венедиктова в список "разжигателей войны";

Антон Красовский уволен с телеканала RT за призывы "топить и сжигать украинских детей".

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