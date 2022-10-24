"Си повел себя по-хамски". Зачем со съезда КПК выгнали бывшего генсека

США, Франция и Великобритания не верят заявлениям Кремля о подготовке Киевом взрыва "грязной" ядерной бомбы;
Оккупационные власти Херсона пытаются сформировать отряды территориальной обороны;
Украина ввела санкции против ближайшего окружения Бидзины Иванишвили, но не против него самого;
Как на Тайване восприняли события и итоги XX съезда КПК;
ФБК включил Алексея Венедиктова в список "разжигателей войны";
Антон Красовский уволен с телеканала RT за призывы "топить и сжигать украинских детей".
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.